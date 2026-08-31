Меню свободного выбора: в Башкирии в школьное питание вводят новые стандарты

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В школах Башкирии с нового учебного года вводят меню свободного выбора и цифровой контроль питания. Это обсудили на рабочем совещании в правительстве республики.

Премьер-министра Андрей Назаров отмечает положительную динамику в организации школьного питания: нарушения технологии приготовления блюд выявили только в 5% организаций против 9% в прошлом году. Меню свободного выбора, которое до этого тестировали в Уфе и Стерлитамаке, теперь распространят на всю республику. В регионе также продолжают модернизировать пищеблоки: в Сибае закупили пароконвектоматы, в Нефтекамске одну школьную столовую превратили в эко-кафе, в Кармаскалинском районе оператор расширил собственное производство.

Исполняющий обязанности министра торговли и услуг Башкирии Василий Таболин рассказал, что со 2 сентября возобновятся мониторинговые выезды в школы – до конца года их запланировано около 284. Также разработана программа производственного контроля, согласованная с Роспотребнадзором.

Башкирский регистр социальных карт запустил платформу «Образование+»: в личном кабинете родители видят меню, баланс и историю платежей. Встроенный искусственный интеллект анализирует рацион ребенка и дает рекомендации, а операторам помогает составлять сбалансированное меню. Также заработает единый региональный центр мониторинга питания, который объединит данные по всем столовым и сделает процесс прозрачным для администраций и поставщиков.

По итогам совещания Назаров поручил Министерству торговли совместно с Роспотребнадзором разработать меню 5-6-разового питания для детей в интернатных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

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