Вдвое больше сверхурочных: с 1 сентября в Башкирии меняются правила трудовых отношений

Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 сентября в России увеличивают допустимый лимит сверхурочной работы. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда Башкирии.

Годовой лимит переработок вырос со 120 до 240 часов – но только если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для сотрудников госучреждений с высокой нагрузкой по внутреннему совместительству и работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4 лимит остался прежним – 120 часов. Работники с вредностью 3.1 и 3.2, а также предпенсионеры и пенсионеры могут привлекаться к сверхурочной работе свыше 120 часов только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Также завтра вступает в силу новый закон с двумя другими изменениями. Теперь уволить сотрудника за хищение на работе можно не только по приговору суда, но и при прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям – в том числе при назначении судебного штрафа.

Кроме того, малый бизнес получил право заключать срочные трудовые договоры при штате до 70 человек – раньше порог составлял 35.

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