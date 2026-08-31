«На 1° выше нормы»: в Башкирии сентябрь окажется теплее обычного

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сентябрь окажется теплее обычного. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Средняя температура месяца ожидается на градус выше нормы – около +12 градусов. Количество осадков будет близко к норме – 35-55 мм.

При этом начало месяца уже порадует летним теплом: в первую неделю осени температура будет выше нормы на 2–3 градуса. К середине недели столбик термометра поднимется ночью до +8, +13, днем до +23, +28 градусов. На День знаний 1 сентября местами возможен небольшой дождь, температура по республике составит +15, +20 градусов.

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