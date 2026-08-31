Досрочно: в Уфе 1 сентября откроют улицу Пугачева

Фото: Минтранс Башкирии

Завтра, 1 сентября, в Уфе откроют движение по улице Пугачева. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Строительство четырех полос завершили досрочно по поручению главы республики Радия Хабирова – с учетом возросшей нагрузки на дороги в начале учебного года. Движение запустят на всем протяжении улицы – от улицы Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко.

В планах – строительство дороги-дублера и благоустройство прилегающей территории.

– Открытие участка позволит разгрузить важный транспортный узел в южной части столицы и улучшить транспортную доступность прилегающих территорий, – заявили в мэрии.

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