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НовостиОбщество31 августа 2026 17:20

Досрочно: в Уфе 1 сентября откроют улицу Пугачева

Хабиров поручил досрочно запустить движение по улице Пугачева
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Минтранс Башкирии

Фото: Минтранс Башкирии

Завтра, 1 сентября, в Уфе откроют движение по улице Пугачева. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Строительство четырех полос завершили досрочно по поручению главы республики Радия Хабирова – с учетом возросшей нагрузки на дороги в начале учебного года. Движение запустят на всем протяжении улицы – от улицы Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко.

В планах – строительство дороги-дублера и благоустройство прилегающей территории.

– Открытие участка позволит разгрузить важный транспортный узел в южной части столицы и улучшить транспортную доступность прилегающих территорий, – заявили в мэрии.

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