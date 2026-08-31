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НовостиОбщество31 августа 2026 17:02

Дома ждал 9-месячный ребенок: в Башкирии на 13 дней пропала без вести женщина

Завершились поиски пропавшей 13 дней назад жительницы Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Завершились поиски пропавшей 13 дней назад жительницы Башкирии. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

30-летняя женщина из деревни Малиновка (Белебеевский район) ушла из дома и перестала выходить на связь. Дома, как сообщает телеканал UTV, ее ждал девятимесячный ребенок.

К счастью, сегодня волонтеры опубликовали в сообществе отряда во «ВКонтакте» радостное известие о том, что женщина найдена живой.

– Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! – поблагодарили активисты.

Обстоятельства исчезновения и то, где она находилась все это время, не уточняются.

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