Дождь и +20 градусов: какой будет погода 1 сентября в Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние летние выходные в Башкирии выдались холодными – на востоке республики температура опускалась до -3 градусов. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Однако первая неделя осени порадует теплом: температура будет выше нормы на 2-3 градуса. К середине недели столбик термометра поднимется ночью до +8, +13, днем до +23, +28 градусов. Существенных осадков не ожидается, небольшой дождь пройдет лишь в отдельных районах.

На День знаний, 1 сентября, местами также возможен небольшой дождь. Температура воздуха по республике составит +15, +20 градусов. В Уфе к вечеру не исключен дождь, температура – +16, +18 градусов.

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