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НовостиПроисшествия31 августа 2026 15:43

«Условка» за гибель двух человек: в Башкирии вынесли приговор виновнику ДТП

В Башкирии водитель получил условный срок за ДТП с двумя погибшими
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии вынесли приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли два человека. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.

Летом прошлого года, 22 июня, житель Мечетлинского района за рулем Lada Kalina выехал ночью на встречную полосу на 93-м километре дороги Кропачево – Месягутово – Ачит и столкнулся с автобусом Yutong. Два пассажира легкового автомобиля погибли на месте.

На суде водитель вину не признал и сослался на то, что в момент трагедии были дождь, ограниченная видимость и колея на дороге.

Салаватский межрайонный суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух лиц» и назначил пять лет условно с испытательным сроком четыре года. Его также на три года лишили права управлять транспортными средствами.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски и обязал осужденного выплатить пострадавшим 10 миллионов рублей компенсации морального вреда.

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