«Человек не в состоянии уследить за всеми»: Хабиров поручил усилить безопасность в школах с помощью ИИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил внедрить в школах искусственный интеллект для автоматического обнаружения посторонних. Поручение получили вице-премьер республики Олег Ли и министр просвещения Ильдар Мавлетбердин.

На сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава региона объяснил, что охранник физически не способен следить за 200 камерами одновременно. Система должна автоматически подавать сигнал при любой попытке проникновения на территорию школы. Внедрять технологию планируют в пилотном режиме.

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