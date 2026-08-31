Житель Башкирии заживо сжег жену и тещу: для него требуют 22 года «строгача»

Фото: Прокуратура Башкирии

В Уфе потребовали более 20 лет колонии для мужчины, убившего жену и тещу. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В мае прошлого года 68-летний житель Туймазинского района, будучи пьяным, поссорился с женой. Он облил ее и коридор квартиры бензином и поджег. Женщина и ее 86-летняя мать, которая с трудом передвигалась из-за возраста и состояния здоровья, погибли. Квартира сгорела, соседнее помещение получило повреждения. Общий ущерб собственникам оценили в более чем 720 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц с особой жестокостью общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Сегодня в Верховном суде республики прошли прения. Государственный обвинитель потребовал назначить мужчине 22 года колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

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