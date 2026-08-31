Актриса из Уфы Рината Тимербаева сыграла главную роль в новом сериале ТНТ

Рината Тимербаева из Уфы рассказала о главной роли в сериале «Пора на завод». Фото: ТНТ.

31 августа на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Пора на завод» (16+).Одну из главных ролей в проекте исполнила уроженка Уфы, актриса Рината Тимербаева.

Сериал рассказывает историю успешного москвича Вадима, которого сыграл Вячеслав Чепурченко. Мужчина привык управлять миллионными инвестициями и совершенно не представляет себя в роли рабочего. Однако ради любви к девушке Тане он решается кардинально изменить свою жизнь.

Чтобы получить благословение ее отца, сурового бригадира Игоря Романовича в исполнении Анатолия Журавлева, Вадим устраивается на Уральский металлургический завод. Вместо привычного офиса его ждут горячий цех и новые коллеги-металлурги. При этом герой не собирается забывать о бизнесе и пытается одновременно работать на производстве и заниматься миллионными сделками.

В сериале также снялись Анна Уколова, Анатолий Гущин, Инга Оболдина, Николай Шрайбер, Ренат Мухамбаев, Антон Остерников, Степан Девонин и другие актеры.

Съемки проходили на действующем металлургическом заводе в Ревде. К работе над сериалом привлекали и сотрудников предприятия. Еще до начала съемочного процесса авторы приехали на завод, представили работникам сценарий и учли их замечания. Некоторые сотрудники предприятия впоследствии участвовали в массовых сценах и провели на площадке весь съемочный период.

Главную женскую роль Тани исполнила Рината Тимербаева. Будущая актриса родилась и выросла в Уфе, а затем поступила в Российский государственный институт сценических искусств в мастерскую народного артиста России Семена Спивака. В 2024 году она получила диплом актрисы.

Накануне премьеры ТНТ поговорили с Ринатой о ее героине, съемках сериала и родной Уфе.

- В конце лета на ТНТ выходит новый сериал «Пора на завод», в котором вы исполнили главную женскую роль. Как проходили подготовка к пробам и сами съемки?

- К пробам я глобально не готовилась. Конечно, познакомилась с материалом, постаралась понять Таню и ее характер, а дальше уже многое зависело от того, как сложится работа с партнерами и режиссером. Съемки прошли очень насыщенно. Большая команда, много сцен, поэтому скучать точно не приходилось. Но в целом работать было легко и комфортно.

- Вы играете девушку главного героя - Таню. Какая она?

- Таня довольно самостоятельная, но при этом у нее непростые отношения с отцом. Он достаточно строгий человек и, конечно, хочет для дочери лучшего, что иногда приводит к конфликтам. Таня не хочет просто жить так, как ей говорят. Ей важно самой принимать решения и разбираться в своей жизни.

- Какая атмосфера была на съемочной площадке? Возникали сложности или забавные ситуации?

- Атмосфера была хорошая, мы много смеялись. Конечно, сложности на съемках бывают всегда - невозможно, чтобы каждый день все шло идеально. Иногда что-то переносится, какие-то сцены приходится снимать по несколько раз. Но как раз в таких ситуациях обычно и рождаются самые смешные истории. Не могу сказать, что происходило что-то критичное.

- Вы родились и выросли в Уфе. Что для вас значит родной город?

- Уфа для меня - это, в первую очередь, дом. Здесь прошло мое детство, здесь мои родные, друзья, поэтому город для меня не просто место, где я родилась. Я стараюсь приезжать, когда получается. Иногда хочется просто побыть дома, встретиться с близкими, пройтись по знакомым местам.

- Удалось ли вам поработать с местными режиссерами?

- С местными режиссерами поработать пока не удалось. Если будет интересное предложение, то я бы с удовольствием поработала.

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