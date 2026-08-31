Боец СВО из Башкирии «взял» кредиты в двух банках – будучи уже два года пропавшим без вести

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии на пропавшего участника СВО из Кушнаренковского района оформили займы почти на 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В надзорное ведомство обратилась сестра военнослужащего. Выяснилось, что в декабре прошлого и январе нынешнего года две микрофинансовые организации одобрили онлайн-заявки и оформили договоры займов на имя ее брата. При этом мужчина с сентября 2024 года числится пропавшим без вести в зоне проведения специальной военной операции.

Прокуратура направила материалы в следственные органы. По итогам рассмотрения всех материалов возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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