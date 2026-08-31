Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2026 10:52

Доставщик еды запомнит этот день надолго: на его глазах пожилая уфимка жестко унизила соседку

В Уфе пенсионерку оштрафовали за оскорбление соседки и ее родителей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Уфы 70-летнюю женщину оштрафовали за оскорбление соседки. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

В прошлом месяце пенсионерка публично оскорбила соседку и ее родителей в присутствии доставщика еды.

Мировой судья признал женщину виновной по административной статье «Оскорбление» и назначил три тысячи рублей штрафа. Постановление пока не вступило в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.