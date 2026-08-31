Доставщик еды запомнит этот день надолго: на его глазах пожилая уфимка жестко унизила соседку

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Уфы 70-летнюю женщину оштрафовали за оскорбление соседки. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

В прошлом месяце пенсионерка публично оскорбила соседку и ее родителей в присутствии доставщика еды.

Мировой судья признал женщину виновной по административной статье «Оскорбление» и назначил три тысячи рублей штрафа. Постановление пока не вступило в законную силу.

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