В Башкирии на горе Иремель выпал первый снег

Башкирский Иремель уже примерил зимний наряд. Фото: Ильнур БАЙГИЗИТОВ.

На горе Иремель в Башкирии выпал первый снег. Пока в большинстве районов республики сохраняется осенняя погода, на вершине уже появились настоящие зимние признаки.

Местные жители отмечают, что погода на Иремеле может меняться буквально за несколько минут. Снегопад способен быстро смениться ярким солнцем, а затем снова вернуться. При этом уже с середины сентября в районе горы регулярно случаются метели.

Похолодание ожидается и в других районах Башкирии. В ближайшие дни ночная температура в республике опустится до +1...+6 градусов.

Так что первый снег на Иремеле вполне может оказаться предвестником скорого осеннего похолодания.

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