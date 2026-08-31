В Уфе 22-летний мужчина утонул в реке Белой в свой день рождения

В Уфе спасатели нашли тело 22-летнего мужчины в реке Белой. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 22-летний мужчина утонул в реке Белой во время заплыва к судовому бакену. По данным УГЗ Уфы, трагедия произошла 30 августа, в день рождения молодого человека.

По словам спасателей, около 17 часов в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение о происшествии в Орджоникидзевском районе. Компания из трех молодых людей находилась на берегу Белой в районе СНТ «Локомотив» - в месте, которое не предназначено для купания.

Именинник решил доплыть до судового бакена, находившегося на середине реки. Он успешно достиг цели, однако во время возвращения к берегу начал уходить под воду. Друзья попытались помочь ему, но спасти мужчину не удалось.

На место происшествия направили экстренные службы, дежурную смену Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы и спасательный катер. Специалисты провели поисково-водолазные работы. Тело погибшего обнаружили ниже по течению на глубине около трех метров.

В Управлении гражданской защиты Уфы напомнили об опасности купания в необорудованных местах. В конце августа температура воздуха составляла около +13 градусов, вода в реке уже холодная, а течение на середине Белой остается сильным.

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