Кампус в Уфе планируют сдать в декабре

Межвузовский кампус в Уфе готовят к сдаче в конце года. Фото: соцсети Радия Хабирова.

Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе планируют завершить в декабре 2026 года. О сроках сдачи объекта сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании в ЦУРе.

По его словам, несмотря на возникшие сложности, сроки завершения строительства пока остаются прежними. Работы планируют закончить до конца года.

При этом Андрей Назаров сообщил о задержке федерального финансирования примерно на месяц. По словам премьер-министра, для текущего этапа строительства это критично, однако власти рассчитывают решить вопрос в ближайшие дни.

- Идем к тому, чтобы в конце года завершить. Единственное, сейчас пока есть задержка федерального финансирования, по сути уже на месяц, это критично в это время, но надеемся, что в ближайшие дни решим. И тогда готовимся к сдаче в декабре, - сказал Андрей Назаров.

Глава Башкирии Радий Хабиров добавил, что уже пригласил президента России Владимира Путина на торжественное открытие кампуса.

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