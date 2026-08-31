В Уфе студентке удалили селезенку из-за эхинококкоза

Врачи Уфы спасли студентку с тяжелым поражением печени и селезенки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе врачи провели сложную операцию студентке, у которой выявили эхинококкоз с поражением печени, селезенки и брюшной полости.

Как сообщили в Минздраве Башкирии, девушка обратилась в клинику скорой медицинской помощи с выраженной слабостью и сильными болями в животе. Обследование с помощью МРТ и КТ показало множественные образования в брюшной полости.

Наиболее крупные кисты поразили селезенку. При этом левая доля печени практически полностью была замещена паразитарными образованиями, диаметр которых достигал 12 сантиметров. Диагноз подтвердил иммунологический анализ крови.

Пациентке потребовалась объемная операция. Хирурги удалили пораженную часть печени, селезенку и обнаруженные кисты в брюшной полости. Вмешательство прошло без осложнений.

Уже на следующий день после операции состояние девушки стабилизировалось, жизненные показатели пришли в норму, а боли исчезли.

Эхинококкоз относится к хроническим зоонозным инфекциям. Паразиты образуют кисты преимущественно в печени и легких, но могут поражать и другие органы. Долгое время заболевание способно протекать без выраженных симптомов.

Заразиться можно через немытые руки и зараженную пищу, а также при тесном контакте с собаками. Кисты могут годами увеличиваться в размерах, не вызывая у человека явных признаков болезни. Обнаружить заболевание иногда удается только во время профилактического обследования или УЗИ.

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