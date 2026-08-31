Потребительский спрос в Башкирии вырос почти на 10 процентов

Более 50 тысяч рублей в месяц тратили жители Башкирии в первом полугодии. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии потребительский спрос в первом полугодии 2026 года вырос на 9,63 процента. Такие данные приводятся в исследовании по регионам России.

Среднемесячные потребительские расходы жителей республики за первые шесть месяцев года составили 50,2 тысячи рублей на человека. Для сравнения, в среднем по России этот показатель достиг 52,6 тысячи рублей.

В целом по стране потребительский спрос за январь - июнь увеличился на 4,8 процента. Это вдвое больше показателя за аналогичный период 2025 года. Средние расходы россиян на душу населения за месяц выросли на 14 процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года.

При этом динамика потребительского спроса в разных регионах заметно отличается. Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, Магаданская и Ивановская области. На последней позиции оказался Ямало-Ненецкий автономный округ - это единственный регион, где показатель продемонстрировал снижение.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.