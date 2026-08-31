Жителям Башкирии объяснили, где можно будет платить цифровыми рублями

Цифровой рубль приходит в Башкирию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в России начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Банки и компании с выручкой более 120 млн рублей начнут работать с новой формой национальной валюты. Жителям Башкирии рассказали, что представляет собой цифровой рубль и для чего его можно использовать.

Цифровой рубль станет еще одной формой российской валюты наряду с наличными деньгами и безналичными средствами на банковских счетах. Фактически это электронный код, который хранится в специальном цифровом кошельке на платформе Банка России. При этом цифровой рубль предназначен именно для проведения платежей. Открыть с его помощью вклад, оформить кредит или ипотеку нельзя.

Крупнейшие российские банки уже подготовились к работе с новой формой денег. В их мобильных приложениях появится отдельная опция «Цифровой рубль». Через нее можно будет перевести безналичные средства в цифровые рубли и использовать их для оплаты товаров и услуг.

Как рассказал БСТ управляющий Отделением - Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского ГУ Банка России Марат Кашапов, для граждан переводы и платежи цифровыми рублями будут бесплатными. При необходимости цифровые деньги можно будет перевести обратно на банковский счет и затем снять наличные. Возможна и обратная операция - перевод средств со счета в цифровой формат. Оплачивать покупки можно будет в том числе с помощью QR-кода, но переход на новую форму денег останется добровольным.

Изменения коснутся и бизнеса. Магазинам и торговым сетям потребуется настроить оборудование для приема платежей цифровыми рублями. Предпринимателям рекомендуют заранее подготовить необходимую инфраструктуру.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Ирина Абрамова отметила, что возможность принимать цифровые рубли может стать для бизнеса дополнительным конкурентным преимуществом. За необоснованный отказ принимать новую форму оплаты предусмотрена административная ответственность: для индивидуальных предпринимателей штраф составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Цифровой рубль выпускает Банк России, он же обеспечивает его хранение на своей платформе. При этом новый формат денег является полноценной формой национальной валюты и имеет ту же стоимость, что наличные и безналичные рубли.

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