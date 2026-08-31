Школьник из Башкирии завоевал серебро международной олимпиады по экономике

Ученик лицея из Башкирии взял серебро на международной олимпиаде по экономике.

Ученик башкирского лицея-интерната №3 Стерлитамака Руслан Аминов стал серебряным призером международной олимпиады по экономике, которая проходила в Китае. На оперативном совещании правительства республики девятиклассника наградили благодарностью главы Башкирии Радия Хабирова.

Глава республики отметил, что Башкирия благодаря совместной работе вошла в пятерку лучших регионов страны по олимпиадному движению.

- Это престижнейшая международная олимпиада. Общими усилиями мы добились, что республика в пятерке лучших по олимпиадному движению. Это важнейший показатель качества среднего образования в нашей республике, - сказал Радий Хабиров.

Руслан Аминов поблагодарил главу региона за награду, а учителей - за знания, которые помогли ему добиться результата. Школьник также рассказал о планах по развитию олимпиадного движения в республике. В его лицее совместно с Министерством экономического развития Башкирии планируют запустить республиканскую олимпиаду по экономике.

Сам Руслан останавливаться на серебряной медали не собирается. В будущем он хочет подняться на высшую ступень международных соревнований.

- В будущем есть план стать золотым призером. Я считаю, что это вполне достижимо. Я к этому стремлюсь, - рассказал девятиклассник.

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