В Башкирии охранную фирму уличили в фиктивных трудовых договорах

В Межгорье у охранной фирмы изъяли более 750 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ЗАТО Межгорье суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил обратить в доход государства более 750 тысяч рублей, которые охранная организация пыталась взыскать по фиктивным трудовым отношениям.

Прокуратура установила, что на основании судебных приказов с ООО ЧОП «Фемида» в пользу двух сотрудников взыскали задолженность по зарплате за один месяц. Речь шла о выплатах якобы за работу охранниками в одном из колледжей Ханты-Мансийского автономного округа. Общая сумма превышала 750 тысяч рублей.

Проверка показала, что налоговая служба ранее приостановила операции по счетам организации, а по адресу регистрации компания фактически не работала.

Кроме того, сведения об уплате обязательных страховых взносов за указанных работников отсутствовали. В прокуратуре пришли к выводу, что трудовые договоры были составлены для создания видимости трудовых отношений.

По протестам надзорного ведомства выданные судебные приказы отменили. После этого прокурор обратился в суд с требованием обратить спорные денежные средства в доход государства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

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