Трехлетний ребенок попал в реанимацию после ДТП в Башкирии

В Башкирии за выходные в авариях пострадали пятеро человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамакском районе в субботу легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе трехлетний ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

По его словам, пострадавших доставили в городскую больницу Стерлитамака. Трехлетний ребенок находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Двое взрослых получили травмы средней степени тяжести, их состояние стабильное. Сейчас они проходят лечение в отделении травматологии.

Еще одно ДТП произошло в субботу в Бирском районе. Там автомобиль совершил наезд на двух подростков 16 и 17 лет. Обоих пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

Одна из девушек была госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Второй пострадавшей после оказания медицинской помощи разрешили продолжить лечение амбулаторно.

В пятницу вечером авария произошла также в Стерлитамакском районе. Подросток на мотоцикле сбил двух пешеходов - пожилых людей.

Пострадавших доставили в городскую больницу Стерлитамака. После оказания медицинской помощи обоих отпустили на амбулаторное лечение.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.