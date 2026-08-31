В День знаний в Башкирии введут запрет на продажу алкоголя

В Башкирии 1 сентября магазины не смогут продавать алкоголь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 1 сентября будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничение распространяется на магазины по всей территории республики, сообщили в региональном минторге.

Запрет связан с Днем знаний и установлен законом Башкортостана, регулирующим производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ограничение касается именно розничной торговли в магазинах. На предприятия общественного питания - кафе, рестораны и бары - оно не распространяется.

За нарушение установленных требований предусмотрены штрафы. Для граждан их размер составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции.

Напомним, в Башкирии запрет на розничную продажу алкоголя также действует в другие определенные законом дни, в том числе во время новогодних каникул, в День молодежи, в дни проведения мероприятий, посвященных последнему звонку, и сабантуев.

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