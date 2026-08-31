В Башкирии больше тысячи заболеваний выявили благодаря «Ночной диспансеризации»

«Ночная диспансеризация» в Башкирии помогла выявить более тысячи заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии подвели итоги первой акции «Ночная диспансеризация». За два вечера в июле и два в августе врачи и медсестры принимали жителей республики в нерабочее время.

Акцию организовали в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» для людей, которым из-за работы или других уважительных причин сложно попасть в поликлинику в обычные часы. Об итогах мероприятия рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Всего диспансеризацию в вечернее время прошли 3236 человек. Еще 515 жителей пришли на профилактические медицинские осмотры.

В ходе обследований медики выявили более тысячи заболеваний. Среди них свыше 600 хронических болезней, о которых пациенты раньше не знали. Еще почти 900 человек получили направления на углубленные обследования.

Радий Хабиров поблагодарил медицинских работников, которые участвовали в акции, и отметил, что в республике продолжается работа по развитию системы здравоохранения. В регионе строят и ремонтируют поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, а в отдаленные населенные пункты выезжают «поезда здоровья».

Несмотря на завершение акции, пройти диспансеризацию жители Башкирии могут и в обычные рабочие часы. Глава республики также напомнил, что законодательство предусматривает для работающих граждан дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.

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