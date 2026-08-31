В Уфе 20-летнюю девушку приговорили к 7,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков

Жительницу Уфы отправили в колонию за попытку оборудовать тайники с наркотиками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 20-летнюю местную жительницу приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы.

Как установил Октябрьский районный суд Уфы, в октябре 2025 года девушка получила через мессенджер от организатора группы координаты тайников с наркотическими веществами. Она забрала партию, расфасовала ее и приступила к подготовке тайников для дальнейшего сбыта, но разместить все запрещенные вещества девушка не успела. Ее действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Подсудимая полностью признала вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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