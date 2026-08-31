Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2026 5:00

Мать не платила алименты дочери и получила наказание в Башкирии

В Башкирии женщину отправили на исправительные работы за долг по алиментам в 830 тысяч рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жительница Янаульского района задолжала дочери более 830 тысяч рублей.

Жительница Янаульского района задолжала дочери более 830 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Янаульском районе суд вынес приговор женщине, которая длительное время не выплачивала алименты на содержание дочери. Сумма задолженности превысила 830 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, ранее суд обязал женщину материально обеспечивать ребенка. Однако она не только игнорировала обязанность по выплате алиментов, но и не навещала дочь и не оказывала ей иной финансовой помощи. При этом мать неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ранее к женщине уже применяли административное наказание в виде арестов, однако это не изменило ситуацию.

Вину подсудимая признала. Суд назначил ей восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.