Мать не платила алименты дочери и получила наказание в Башкирии

Жительница Янаульского района задолжала дочери более 830 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Янаульском районе суд вынес приговор женщине, которая длительное время не выплачивала алименты на содержание дочери. Сумма задолженности превысила 830 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, ранее суд обязал женщину материально обеспечивать ребенка. Однако она не только игнорировала обязанность по выплате алиментов, но и не навещала дочь и не оказывала ей иной финансовой помощи. При этом мать неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ранее к женщине уже применяли административное наказание в виде арестов, однако это не изменило ситуацию.

Вину подсудимая признала. Суд назначил ей восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

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