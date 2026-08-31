В Башкирии арестованные автомобили выставили на торги по цене от 161 тысячи рублей

В Башкирии распродают арестованные автомобили: в списке 20 машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии на торги выставили 20 арестованных автомобилей. Начальная стоимость самого дешевого лота составляет 161,1 тысячи рублей. Как сообщили в Территориальном управлении Росимущества, заявки на участие в аукционе принимаются до 15 сентября 2026 года.

Среди выставленных автомобилей есть как относительно недорогие машины, так и модели стоимостью более миллиона рублей. Например, начальная цена Renault Logan 2007 года выпуска составляет 161,1 тысячи рублей, Ford Focus 2012 года можно приобрести от 546,8 тысячи рублей, а Lada Vesta 2021 года - от 729,2 тысячи рублей.

В список также вошли Lada XRAY 2022 года с начальной ценой 899,1 тысячи рублей, Renault Duster 2016 года за 960 тысяч рублей, Mitsubishi Outlander 2014 года за 1,234 млн рублей и Chery Tiggo 7 Pro 2022 года за 1,458 млн рублей.

Самыми дорогими легковыми автомобилями среди представленных лотов стали Kia Optima 2017 года с начальной ценой 1,5045 млн рублей и Jetour Dashing 2023 года за 1,531 млн рублей. Кроме того, на торги выставили грузовой Iveco Stralis 2012 года, его стартовая стоимость составляет 1,7072 млн рублей.

В списке также представлены Opel Astra, Lada Granta, Skoda Octavia, Kia Sorento, Kia Sportage, Chery Tiggo 4, Ford Focus, Geely Emgrand, Acura MDX и Nissan Terrano.

Подать заявку на участие в торгах можно на электронной площадке «РТС-тендер».

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