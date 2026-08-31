В Башкирии после трех месяцев снижения выросла конкуренция за рабочие места

В Башкирии на одну вакансию претендуют девять соискателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле в Башкирии на одну вакансию приходилось в среднем 9,1 резюме. За месяц показатель вырос на 0,3 пункта, свидетельствуют данные HeadHunter.

Индекс конкуренции на рынке труда, или hh-индекс, показывает соотношение числа резюме и вакансий. Чем выше показатель, тем больше конкуренция среди соискателей. По оценке HeadHunter, оптимальным считается диапазон от четырех до 7,9 резюме на одну вакансию. Значение выше 8 говорит о высокой конкуренции.

До июля показатель в республике снижался три месяца подряд. В марте hh-индекс достиг максимума за рассматриваемый период - 13,8, после чего опустился до 8,8 в июне. В июле конкуренция снова начала расти.

При этом вакансий и резюме в регионе стало больше. За месяц количество предложений от работодателей увеличилось на 7%, а число резюме - на 9%. Если сравнивать с июлем 2025 года, вакансий стало меньше на 7%, тогда как количество резюме выросло на 24%.

Год назад, в июле 2025-го, на одну вакансию в Башкирии приходилось 6,8 резюме. После этого показатель постепенно рос и достиг максимума в марте 2026 года.

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