Фельдшер засудила мужчину за унижение чести и достоинства

В башкирском городе Ишимбае суд взыскал с местного жителя 15 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу фельдшера районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе местной инстанции.

В декабре 2025 года мужчина в кабинете участкового фельдшера оскорблял её нецензурной бранью в присутствии медсестры и пациентов. Женщина обратилась в суд, заявив, что это унизило её честь и достоинство.

Ранее мировой судья уже признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 3 тысячи рублей. Затем фельдшер подала гражданский иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил его частично и взыскал с ответчика 15 тысяч рублей.

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