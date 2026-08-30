Фото: Минздрав РБ

С 31 августа по 6 сентября мобильные бригады «Поездов здоровья» будут работать в Хайбуллинском, Салаватском, Зианчуринском, Мишкинском и Шаранском районах Башкирии. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Ихображение: Объясняем. Башкортостан

Ихображение: Объясняем. Башкортостан

Консультации врачей бесплатные, приём ведётся в порядке живой очереди. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

В рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион» с начала 2026 года обследовали 213 участников СВО и 1 847 членов их семей. Всего мобильные бригады провели 174 031 приём и 46 524 обследования.

Врачи впервые выявили 9 144 заболевания, в том числе 3 590 социально значимых. Также у пациентов находили факторы риска: повышенный сахар, холестерин, давление, избыточный вес. Всех с подозрениями на серьёзные болезни направляли на дообследование и лечение.

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