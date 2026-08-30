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НовостиПроисшествия30 августа 2026 16:24

В Башкирии за сутки потушили три пожара сухой растительности

Всего с начала года зафиксировано 20 лесных пожаров и 244 загорания сухой растительности
Владислав КАЗАНЦЕВ

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали три загорания сухой растительности. Два из них произошли в Абзелиловском районе и одно — в Миякинском. Все пожары оперативно были потушены. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в экстренном ведомстве, с начала этого года в республике возникло 20 лесных пожаров на общей площади более 97 гектаров. Также зафиксировано 244 загорания сухой растительности, огонь охватил больше 684 гектаров.

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