Женщина узнала об измене возлюбленного и попыталась его убить. Но в тюрьму она пока не сядет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В башкирском городе Кумертау вынесли приговор 42-летней женщине, которая ударила ножом своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе местного суда.

Инцидент произошёл во время ссоры на почве ревности. Дама, узнала, что у возлюбленного есть отношения с другой, и ударила его ножом в грудную клетку. Мужчину успели доставить в больницу, где врачи оказали ему помощь.

На суде женщина полностью признала вину. Потерпевший претензий к ней не имел и просил не лишать свободы. В итоге ей назначили ей 4 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима, но отсрочил наказание, пока её ребенку не исполнится 14 лет.

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