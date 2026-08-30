В Башкирии компании выдали участок без торгов для строительства медцентра

Инвестор планирует вложить в проект более 44 млн рублей и создать 13 рабочих мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Чишминском районе Башкирии компания «Гармония» подписала договор аренды земельного участка для строительства медицинского центра. Об этом сообщили в правительстве республики.

Инвестор планирует вложить в проект более 44 млн рублей и создать 13 рабочих мест. Центр должен открыться в 2028 году. В многопрофильной клинике будут принимать кардиолог, гинеколог, терапевт, эндокринолог, диетолог, а также проводить УЗИ и лабораторные исследования. В будущем планируют добавить диагностику и расширить список специалистов.

Ранее проект презентовали на «Инвестиционном часе» и включили в перечень приоритетных. Глава Башкирии подписал распоряжение о предоставлении компании земли в аренду без торгов.

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