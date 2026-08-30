В Башкирии 13 сотрудникам предприятия два месяца задерживали зарплату

13 сотрудникам задерживали зарплату в течение двух месяцев Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Салаватском районе Башкирии прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на одном из предприятий. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

13 сотрудникам задерживали зарплату в течение двух месяцев. Кроме того, их допускали к труду без обязательного вводного инструктажа по охране труда и не проводили периодическое обучение безопасным методам работы.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление. По инициативе надзорного ведомства его оштрафовали по двум статьям КоАП: за невыплату зарплаты и нарушение требований охраны труда. Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками погасили.

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