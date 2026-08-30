В Уфе опубликовали вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей

В Уфе опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий. Об этом сообщили в центре занятости населения города.

Больше всего - до 150 тысяч рублей - готовы платить электромонтёру по ремонту и обслуживанию в «БашПромГидроСтрое» и водителю грузовика в «БашСтройТрансе». До 130-135 тысяч предлагают монтажникам металло- и железобетонных конструкций «ОргЭнергоКапитале» и руководителю программно-технического обеспечения автоматизированных систем управления в «Интер РАО». Также есть вакансия врача-оториноларинголога в республиканской детской клинической больнице с окладом 100 тысяч рублей.

Мэрия Уфы

Всего в базе центра занятости - 13 389 вакантных мест. В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли ОДК-УМПО (Объединённая двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение), «Стройдом» и МУП «УфаГЭТ» (Уфимские городские электрические сети).

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