Чтобы выжить, больная раком женщина была вынуждена покупать лекарства, которые полагались ей бесплатно

В Уфе прокуратура Калининского района защитила права местной жительницы с редкой формой онкологии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе прокуратура Калининского района защитила права местной жительницы с редкой формой онкологии. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Женщина является инвалидом и нуждается в жизненно важном лекарстве, которое должна получать бесплатно. Однако препарат ей не выдавали, и она покупала его за свой счёт.

Прокурор обратился в суд и взыскал в пользу пациентки 200 тысяч рублей, потраченные на медикаменты деньги вернули.

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