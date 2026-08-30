Новые условия семейной ипотеки анонсировал министр строительства Башкирии

Новые условия семейной ипотеки начнут действовать с 1 октября Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Новые условия семейной ипотеки начнут действовать с 1 октября. Об этом сообщил министр строительства Башкирии Артем Ковшов после конференции недвижимости, которая прошла в Уфе.

– Семейная ипотека будет, но с учетом макроэкономических изменений. Ждем новые условия с 1 октября, – написал в своих соцсетях чиновник.

Он также отметил, что в республике зафиксирован самый низкий рост стоимости недвижимости в Приволжской федеральном округе. По словам главы Минстроя, это говорит о стабильности, однако ждать снижения цен не стоит: себестоимость строительства продолжает расти из-за удорожания материалов.

– Законы экономики здесь работают без исключений, – заключил министр.

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