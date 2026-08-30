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НовостиОбщество30 августа 2026 8:20

Мать задолжала дочке 830 тысяч рублей и получила 8 месяце исправительных работ

В Башкирии мать получила восемь месяцев исправительных работ за долг дочери
Владислав КАЗАНЦЕВ

В Янаульском районе Башкирии суд вынес приговор местной жительнице, которая более года не платила алименты на содержание дочери. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Женщина была обязана выплачивать деньги по решению суда, но не делала этого. Она не навещала ребёнка и не оказывала материальной помощи, несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности и административные аресты. Задолженность превысила 830 тысяч рублей.

В суде подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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