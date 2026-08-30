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НовостиПроисшествия30 августа 2026 7:33

В Башкирии мужчина вступился за соседа и помог отбиться от грабителя ломом

В Стерлитамаке мужчина с ножом напал на пенсионера в гараже, но его выгнали ломом
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Стерлитамаке полицейские задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении

В башкирском городе Стерлитамаке полицейские задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении

В башкирском городе Стерлитамаке полицейские задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении. Об этом сообщили в МВД республики.

Инцидент произошёл в одном из садовых товариществ. 63-летний пенсионер занимался починкой инвентаря в своём гараже, когда сзади к нему подошёл неизвестный и начал избивать. После того как хозяин гаража упал, нападавший скрылся.

На шум прибежал сосед. Злоумышленник вернулся, достал нож и потребовал 15 тысяч рублей = якобы на ремонт автомобиля, который пенсионер повредил. Сосед схватил лежавший рядом лом и выгнал мужчину из гаража.

Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался 30-летний житель Стерлитамака, который в тот день находился в СНТ у знакомой. Против него возбудили уголовное дело о разбое при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.