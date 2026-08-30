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НовостиОбщество30 августа 2026 5:50

ГАИ Башкирии проводит массовые проверки: на каких трассах дежурят сотрудники

В Башкирии проходят массовые проверки водителей на четырёх трассах
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: канал Владимира Севастьянова в MAX

Фото: канал Владимира Севастьянова в MAX

В Башкирии утром 30 августа сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Инспекторы дежурят на участках четырех трасс:

– М-5 «Урал» (1307-й и 1495-й километры);

– Уфа — Оренбург (206-й километр);

– Уфа — Бирск — Янаул (103-й километр);

– Уфа — Белорецк (204-й километр).

Мероприятия направлены на повышение безопасности и профилактику нарушений. Особое внимание инспекторы уделят выявлению пьяных водителей и нарушения правил перевозки детей. В ГАИ попросили соблюдать скоростной режим, иметь при себе документы и быть готовыми к остановке.

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