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НовостиОбщество30 августа 2026 6:42

В Башкирии продают зерносклад с землёй за миллион рублей

Торги объявил сельсовет, заявки принимаются до 15 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Кармаскалинском районе Башкирии выставили на торги муниципальное имущество

В Кармаскалинском районе Башкирии выставили на торги муниципальное имущество

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кармаскалинском районе Башкирии выставили на торги муниципальное имущество: зерносклад вместе с земельным участком. Аукцион проводит местный сельсовет. Об этом со ссылкой на извещение сообщило издание UfaTime.ru..

Объект находится в селе Старая Мушта на улице Молодёжной. В лот входит зерносклад площадью 1444,2 квадратных метра и участок под ним размером 2264 квадратных метра.

Начальная цена - 1 050 000 рублей. Заявки на участие принимаются до 15 сентября на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

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