Выселили из квартиры из-за долга по коммуналке в 9 тысячи рублей: жителя Башкирии лишили жилья

В башкирском городе Межгорье жильца выселили из однокомнатной квартиры квартира из-за 9,5 тысячи рублей долга по коммунальным платежам Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В башкирском городе Межгорье жильца выселили из однокомнатной квартиры \из-за 9,5 тысячи рублей долга по коммунальным платежам. Такое решение принял Белорецкий межрайонный суд.

Как рассказали в инстанции, в марте 2006 года администрация города предоставила жилье мужчине по договору найма. Тот по соглашению обязался ежемесячно оплачивать коммуналку, чего в последние шесть месяцев не делал и уважительными причинами объяснить это не смог.

– Суд удовлетворил исковые требования администрации ЗАТО Межгорье и вынес решение о выселении ответчика из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, а также взыскал с ответчика государственную пошлину в доход государства в размере 6 тысяч рублей, – передали в суде.

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