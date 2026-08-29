До -2 градусов: в Башкирии ожидаются первые заморозки

В Башкирии конец августа принесет заморозки и дожди. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в последние дни августа ожидается заметное похолодание. Ночью температура местами будет опускаться до нуля, а на поверхности почвы возможны заморозки до -2 градусов.

В субботу, 29 августа, существенных осадков не ожидается, однако днем на севере республики пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит +2...+7 градусов, местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый.

В воскресенье, 30 августа, существенных осадков также не прогнозируется. Небольшой дождь возможен днем в северных районах. Ночью будет +0...+5 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем температура поднимется до +11...+16 градусов. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый.

В понедельник, 31 августа, осадков не ожидается. Ночью температура составит +0...+5 градусов, местами сохранятся заморозки до -2 градусов. Днем станет теплее - до +15...+20 градусов. Ветер северо-западный умеренный.

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