Жительницы Башкирии потратили более 23 тысяч рублей с найденной банковской карты

В Стерлитамаке завели дело после списания 23 тысяч рублей с чужой карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке полиция устанавливает двух женщин, которых подозревают в краже более 23 тысяч рублей с банковской карты.

В дежурную часть УМВД России по Стерлитамаку обратился 60-летний местный житель. Он сообщил, что с банковской карты его сына, которую тот передал родителям, были списаны деньги.

Полицейские установили, что неизвестные нашли карту и использовали ее для оплаты покупок в нескольких торговых точках города. Общая сумма списаний превысила 23 тысячи рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили приметы предполагаемых участниц произошедшего. После совершения покупок женщины уехали на автомобиле иностранного производства белого цвета.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности и задержать подозреваемых.

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