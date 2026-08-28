В Башкирии на одного жителя пришлось 258 кг мусора за год

В Башкирии за год образовалось 1,1 млн тонн коммунальных отходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году на одного жителя Башкирии в среднем пришлось 258 кг твердых коммунальных отходов. За год этот показатель снизился на 5,3% - в 2024 году он составлял 272,4 кг. Такие данные РБК Уфа предоставила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Всего за прошлый год в республике образовалось 1,1 млн тонн ТКО. Это на 5,8% меньше показателя 2024 года, когда объем коммунальных отходов составлял 1,11 млн тонн. При этом жители Башкирии производят меньше мусора, чем в среднем по России. В 2025 году на одного россиянина пришлось 320 кг ТКО, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. Общий объем коммунальных отходов в стране также сократился на 1,6% и составил 46,7 млн тонн.

Показатели по регионам отличаются в несколько раз. Больше всего отходов в расчете на одного человека образуется в Магаданской области - 603 кг в год. На втором месте находится Калининградская область с показателем 491 кг, на третьем - Москва и Московская область, где на одного жителя приходится 457 кг ТКО.

Специалисты связывают высокий показатель Магаданской области в том числе с особенностями снабжения региона. Значительная часть товаров туда поступает из других субъектов, из-за чего увеличивается объем упаковочных отходов.

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