В воздухе Уфы зафиксировали превышение нормы по этилбензолу

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В воздухе Уфы 27 августа специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня этилбензола. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Повышенная концентрация вещества была зарегистрирована на улице Гафури, 101. В 19:00 содержание этилбензола превышало установленную норму в 1,1 раза.
При этом по другим контролируемым загрязняющим веществам превышений предельно допустимых концентраций не обнаружили.
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