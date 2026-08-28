В воздухе Уфы зафиксировали превышение нормы по этилбензолу

Воздух в Уфе проверили на загрязняющие вещества. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воздухе Уфы 27 августа специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня этилбензола. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Повышенная концентрация вещества была зарегистрирована на улице Гафури, 101. В 19:00 содержание этилбензола превышало установленную норму в 1,1 раза.

При этом по другим контролируемым загрязняющим веществам превышений предельно допустимых концентраций не обнаружили.

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