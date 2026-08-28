В Башкирии полиция предупредила о фейковом видео с задержанием «наводчиков»

В Башкирии мошенники распространили видео с поддельным комментарием сотрудника МВД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МВД по Башкирии опровергло информацию о задержании группы «наводчиков», якобы готовивших удары по складам российского маркетплейса. Сообщение ранее появилось в одном из Telegram-каналов.

Как сообщили в Отделе информации и общественных связей МВД по республике, распространяемые материалы являются поддельными. В частности, злоумышленники сгенерировали видео, имитирующее комментарий начальника отдела Максима Родионова.

В ведомстве призвали журналистов и блогеров внимательно проверять распространяемую информацию и пользоваться только достоверными источниками.

За официальными комментариями по вопросам деятельности МВД в полиции рекомендуют обращаться непосредственно в пресс-службу ведомства.

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