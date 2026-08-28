Научные премии Башкирии выросли до 1 млн рублей

В Башкирии ученым увеличили размер государственных премий до миллиона. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии увеличили размер государственных премий за достижения в области науки и техники. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, в регионе будут присуждать три государственные премии. Размер каждой из них теперь составляет 1 млн рублей. Ранее лауреатам выплачивали по 500 тысяч рублей.

Изменился и порядок работы с заявками на соискание премий. Прием, регистрацию и рассмотрение документов теперь будет организовывать Государственный комитет Башкирии по науке и высшему образованию. Ранее эти функции выполняла администрация главы республики.

Также обновлен состав комиссии по государственным премиям при главе Башкортостана. Ее председателем назначен исполняющий обязанности руководителя администрации главы республики Искандер Ахметвалеев.

Заместителем председателя комиссии стала руководитель Госкомитета по науке и высшему образованию Светлана Мустафина. Ответственным секретарем назначен первый заместитель председателя этого комитета Азат Фаттахов.

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