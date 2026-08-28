Жительницу Башкирии оштрафовали за ложное обвинение сожителя в избиении

Женщина заявила в полицию об избиении, а потом призналась во лжи.

В Янаульском районе суд вынес приговор 30-летней местной жительнице, которая оговорила своего сожителя, обвинив его в преступлении.

Как установил суд, в мае 2026 года женщина обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила, что мужчина несколько раз ударил ее по голове. Она просила привлечь сожителя к ответственности, однако позже заявительница призналась, что сообщила правоохранителям недостоверные сведения и фактически оговорила мужчину, введя следственные органы в заблуждение.

Суд признал жительницу района виновной в заведомо ложном доносе и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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