В Башкирии с 2027 года возобновят гранты для кинематографистов

Башкирия направит 20 млн рублей на поддержку кинематографа. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 2027 года планируют возобновить грантовую поддержку кинематографа. На эти цели намерены ежегодно направлять 20 млн рублей.

Работу по возвращению меры поддержки ведут в правительстве республики по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова. О планах сообщили на расширенном заседании Межведомственного координационного совета по развитию кинематографии, которое прошло в Уфе накануне Дня российского кино.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев отметил, что для успешного развития отрасли недостаточно только снимать качественные фильмы. По его словам, необходимо также обеспечить их эффективный прокат и продвижение.

Кроме того, власти намерены повысить эффективность работы кинопрокатной сети республики. В ближайшее время планируется провести анализ деятельности муниципальных кинотеатров.

Урал Кильсенбаев заявил, что оборудование площадок, которые не справляются со своими задачами, могут передать в другие муниципалитеты. Речь идет о случаях, когда дорогостоящее оборудование не используется эффективно, а кинотеатры не заполняются.

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