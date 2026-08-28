Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2026 13:00

В Башкирии с 2027 года возобновят гранты для кинематографистов

Башкирия снова начнет поддерживать кинематограф грантами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Башкирия направит 20 млн рублей на поддержку кинематографа.

Башкирия направит 20 млн рублей на поддержку кинематографа.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 2027 года планируют возобновить грантовую поддержку кинематографа. На эти цели намерены ежегодно направлять 20 млн рублей.

Работу по возвращению меры поддержки ведут в правительстве республики по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова. О планах сообщили на расширенном заседании Межведомственного координационного совета по развитию кинематографии, которое прошло в Уфе накануне Дня российского кино.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев отметил, что для успешного развития отрасли недостаточно только снимать качественные фильмы. По его словам, необходимо также обеспечить их эффективный прокат и продвижение.

Кроме того, власти намерены повысить эффективность работы кинопрокатной сети республики. В ближайшее время планируется провести анализ деятельности муниципальных кинотеатров.

Урал Кильсенбаев заявил, что оборудование площадок, которые не справляются со своими задачами, могут передать в другие муниципалитеты. Речь идет о случаях, когда дорогостоящее оборудование не используется эффективно, а кинотеатры не заполняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.