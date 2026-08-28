В Башкирии растет число случаев ВИЧ среди людей старшего возраста

В Башкирии ВИЧ все чаще выявляют у людей старше 60 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии специалисты отмечают рост числа впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди жителей старших возрастных групп. Особенно заметная динамика наблюдается среди людей старше 40 лет.

Как рассказала главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева на пресс-конференции в «Башинформе», за последние 10 лет заболеваемость в возрастной группе от 41 до 50 лет выросла в два раза, среди жителей от 51 до 60 лет - в три раза, а среди людей старше 61 года - в пять раз.

За первое полугодие 2026 года на возрастную группу от 41 до 50 лет пришлось 33,3% всех впервые выявленных случаев ВИЧ. При этом среди молодежи 20-30 лет заболеваемость снижается. Специалисты связывают это в том числе с большей информированностью молодых людей.

По словам Айгуль Галиевой, в целом количество новых случаев в республике постепенно уменьшается. В 2024 году в Башкирии выявили 1370 первичных случаев ВИЧ-инфекции, в 2025 году - 1247. За первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали 532 случая против 542 за аналогичный период прошлого года.

Основным путем передачи инфекции остается половой. За январь-июнь 2026 года на него пришлось 96,1% случаев. Парентеральным путем инфекция передалась в 3,2% случаев, еще 0,7% приходится на вертикальную передачу от матери к ребенку.

Врачи обращают внимание на необходимость регулярного обследования. По словам главного врача центра, многие жители старшего возраста могли заразиться несколько лет назад, но не проходили обследование из-за отсутствия выраженных симптомов.

Современная антиретровирусная терапия позволяет людям с ВИЧ сохранять активную жизнь. При регулярном приеме назначенных препаратов риск передачи инфекции половым путем снижается. Лекарства для пациентов выдаются бесплатно за счет федерального бюджета.

По данным центра, если в 2016 году доля пациентов с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией в возрасте старше 61 года составляла 1,7%, то в первом полугодии 2026 года достигла 8,4%.

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